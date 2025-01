Agi.it - Aggressione omofoba a Roma nella notte di Capodanno: pestati perché camminavano mano nella mano

AGI - "Fr. di m..da" un inizio d'anno amarissimo per due ragazzi che ladi San Silvestro sono stati aggrediti da una decina di persone nei pressi di Piazza Malatesta a. Stephano e Matteo, tornando a casa dopo unadi festeggiamenti, quando un gruppo di ragazzi, tutti molto giovani, dopo averli insultati dalla finestra sono passati ai fatti, scendendo in strada per colpirli. Dieci contro due. Per una delle vittime la serata finirà in ospedale con una diagnosi pesante: trauma cranico, naso rotto, volto tumefatto. Una prognosi di 25 giorni, accompagnata da un trauma psicologico ancora più profondo. Intanto, per sabato prossimo è indetta una manifestazione di solidarietà sul luogo dell'. “Quello che mi fa più male è accorgermi che, da ieri, sto inconsciamente allontanando il mio ragazzo.