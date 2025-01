Oasport.it - Zaynab Dosso: “Non ho ascoltato il mio corpo e l’allenatore. La mia debolezza è diventata la mia forza”

si è soffermata sulla sua stagione durante l’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Mi do un 8,5 per questa stagione, che è veramente tanto. Sono arrivata stanca mentalmente alle Olimpiadi, perché fisicamente a giugno avevo subito un infortunio, non ho seguito i tempi di recupero giusti, il mio allenatore mi diceva di calmarmi e io invece non riuscivo a dare al mioi tempi di recupero che servivano, non accettavo il fatto che il miomi chiedesse un po’ di pausa proprio in quel momento. Ho spinto e ad agosto non avevo energie, raschiavo il fondo del barile e mi chiedevo perché ero arrivata così stanca. Alle Olimpiadi non potevo dare nulla, ho spinto il miotroppo in fondo e mi ha detto che non ne poteva più proprio ai Giochi“.