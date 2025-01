Quotidiano.net - Stop al gas russo, quali sono le 4 rotte alternative e perché l’impatto per Italia e Ue sarà limitato

Roma, 1 gennaio 2024 – La spada di Damocle del gastorna a pendere sued Europa. Anche se, stavolta, lonon sembra destare particolari timori. Dalle 8 di stamattina ora di Mosca (6 in) Gazprom ha interrotto la forniture di gastramite l’Ucraina. "Dato che Kiev ha ripetutamente e chiaramente rifiutato di estendere gli accordi in tal senso" con la Russia, si legge in un comunicato diffuso dal colosso energetico, l'azienda "ha perso in data odierna la capacità tecnica e legale di far transitare il gas attraverso l'Ucraina". Terminato l’accordo di transito con Kiev, insomma, Mosca ha chiuso i rubinetti. Le consegne a partire dal 1 gennaio 2025scese a zero. L’interruzione avrà “un impatto drastico su tutti noi nell'Ue, non solo sulla Federazione Russa", afferma in un video su Facebook il primo ministro slovacco Robert Fico, uno dei pochi in Europa a rimanere vicino al Cremlino.