Napoli lite familiare nel sangue | accoltellata al torace la titolare di una nota pizzeria del centro storico

lite finita nel sangue a Napoli. Una 48enne, D. C. proprietaria di una nota pizzeria del centro storico partenopeo, è stata accoltellata al torace ed è stata trasportata. Ilmattino.it - Napoli, lite familiare nel sangue: accoltellata al torace la titolare di una nota pizzeria del centro storico Leggi su Ilmattino.it finita nel. Una 48enne, D. C. proprietaria di unadelpartenopeo, è stataaled è stata trasportata.

Napoli, lite familiare nel sangue: accoltellata al torace la titolare di una nota pizzeria del centro storico. Ancora sangue a Napoli: una 15enne accoltella un ragazzo al culmine di una lite. Omicidio a San Felice a Cancello, uccide il padre a coltellate e fugge con centomila euro. "Il vino l'ho comprato io": rissa tra cognati sfocia nel sangue, tre feriti. Napoli, pestati a sangue perché omosessuali: la denuncia. Omicidio nel Casertano, figlio uccide il padre e scappa con 100mila euro in contanti. Ne parlano su altre fonti

