Sabina Ciuffini la rivelazione su Mike Bongiorno

Una rivoluzione televisiva, con voce e minigonna,è stata per anni la valletta più famosa d'Italia. Anzi, "la valletta" e per giunta "parlante". La giovanissima, bellissima spalla die simbolo di un ribaltone mediatico e culturale. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai 1, laoggi 74 anni splendidamente portati ha ricordato il passato con tanto affetto per il mitico conduttore. "era molto moderno, molto avanti. Anche se devo dire che lo trattavano malissimo in Rai, volevano fargli fare questo Rischiatutto per tre mesi. E invece niente, lui voleva questa valletta moderna, come diceva lui. E allora venne davanti alla scuola, avevo la minigonna, il cappotto lungo, non potevo uscire la sera. Però evidentemente con l'aiuto di mia madre che firmò.