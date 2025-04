Oasport.it - Curling, l’Italia chiude i Mondiali con una sconfitta. Il Giappone passa all’extra-end

ha chiuso con unala propria avventura ai2025 dimaschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada). La nostra Nazionale ha perso contro il-end con il punteggio di 9-7, incappando così nella settima battuta d’arresto in questa rassegna iridata a fronte di cinque vittorie. Gli azzurri erano già certi di non potersi più qualificare alla fase a eliminazione diretta (riservata alle prime sei classificate) e giocavano per l’onore dopo la grande impresa firmata poche ore prima contro la Svezia.Il quartetto tricolore è stato ben lontano dallo stato di forma ammirato dodici mesi fa, quando conquistò la medaglia di bronzo: il cammino si è rivelato altalenante fin dall’inizio e la fiammata contro la corazzata scandinava non basta per promuovere la spedizione in terra nordamericana.