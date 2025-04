Inter-news.it - Bayern Monaco, problemi anche per Kane: «Spero non sia grave»

La vittoria per 3-1 contro l’Augsburg, che ha consolidato il primato in Bundesliga, si è trasformata in una serata amara per il. Dopo ilinfortunio muscolare che costringerà Musiala a saltare la sfida di Champions League contro l’Inter, arriva un nuovo allarme per Kompany:Harryè finito sotto osservazione.DA MONITORARE – Harryha ricevuto un duro colpo alla caviglia durante il match di venerdì sera, decidendo comunque di restare in campo fino al 94? segnando il gol del momentaneo 2-1. Dopo la partita, l’attaccante inglese si è presentato ai cronisti con una vistosa fasciatura al piede destro, lasciando intendere che la botta subita potrebbe essere più seria del previsto.dopo Musiala? Illo valuta prima dell’InterDOPO LA PARTITA – A preoccupare i tifosi bavaresi sono soprattutto le parole pronunciate dallo stesso, che ha preferito non sbilanciarsi: «Speriamo che non sia troppo, incrociamo le dita».