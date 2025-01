Oasport.it - Italia-Cechia, serve l’impresa in United Cup: Paolini-Muchova incrocio ostico, Cobolli sfavorito

Dopo aver superato in scioltezza la fase a gironi battendo nettamente Svizzera e Francia nel gruppo D, si preannuncia un percorso molto complicato per l’nel tabellone a eliminazione diretta dellaCup 2025, torneo a squadre miste di tennis in corso di svolgimento tra Sydney e Perth (in Australia) fino a domenica 5 gennaio.Il team capitanato da Renzo Furlan dovrà vedersela tra due giorni (venerdì 3 gennaio dalle ore 7.30ne) ai quarti di finale con la, ripescata come una delle migliori seconde. Il percorso effettuato sin qui nella manifestazione consegnerebbe all’il ruolo di favorita della vigilia, ma in realtà gli accoppiamenti del tie non sorridono sulla carta ai colori azzurri.Jasminesfiderà la n.22 al mondo Karolina, capace di vincere tutti e quattro i confronti diretti andati in scena contro la finalista di Wimbledon 2023.