Inter-news.it - Inzaghi: «Supercoppa un obiettivo. I precedenti non danno punti»

Leggi su Inter-news.it

Simonein conferenza stampa alla vigilia della partita tra Inter e Atalanta, partita valida per la semifinale diItaliana.CONFERENZA STAMPA, VIGILIA DI INTER-ATALANTACONFERENZA– Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atalanta insieme a Mkhitaryan. Le parole del mister.Cosa chiedi all’Inter nel 2025,?Chiaramente per gli obiettivi del 2025 sono gli stessi di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa. Dobbiamo puntare sempre al massimo. Dobbiamo cercare di vincere più partite e più trofei possibili. Quello più vicino è da domani. Lasignifica tanto per noi.Che messaggio lancia sul campionato? Si affrontano le due squadre migliori.Si affrontano due squadre che hanno avuto un grande percorso in campionato e in Champions League.