marina di ravenna sabato di sorprese nella terza tappa del circuito tricolore di beach volley

Sabato indimenticabile a Marina di Ravenna, dove la terza tappa del circuito tricolore di beach volley ha regalato emozioni a non finire. La giornata, ricca di partite appassionanti e sorprendenti eliminazioni, ha acceso i riflettori su un torneo sempre più avvincente, pronto a svelare nuovi protagonisti nelle fasi decisive. Tra colpi di scena e risultati inattesi, l’attesa cresce per le emozionanti sfide di oggi, che promettono di scrivere nuove pagine di questo entusiasmante campionato.

La seconda giornata della terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, in scena a Marina di Ravenna, ha acceso i riflettori su un sabato ricco di partite e colpi di scena, con l'inizio del tabellone principale e le prime eliminazioni. In attesa di quarti, semifinali e finali in programma oggi, il main draw ha subito regalato emozioni e risultati inattesi, che rimescolano le gerarchie viste nelle prime due tappe. TheyBreidenbach e AndreattaBenzi non vincono il girone e passano dagli ottavi. Avanti FrascaGradini e DittaBenazzi nel femminile, CarucciPreti e Podestà Pizzileo tra gli uomini.