Gas aperto e benzina così il vigilante voleva punire l’ex amante | ma ha ucciso un innocente

Un dramma sfiorato dalla tragedia: un vigilante, mosso da gelosia e tradimento, ha aperto il gas e causato l’esplosione in via Nizza, uccidendo un innocente. Le ustioni visibili e le testimonianze di colleghi e genitori hanno portato all’arresto dell’uomo, che aveva tentato di punire un ex amante. Una vicenda che scuote l’intera comunità, lasciando dietro di sé domande e vittime innocenti.

Scoppio di via Nizza, a tradire la guardia giurata finita in manette sono state le ustioni notate dai colleghi e dai genitori che sapevano della relazione.

