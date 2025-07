Hamas ferisce due volontari Usa a Gaza

L’attacco di Hamas che ha ferito due volontari statunitensi a Gaza solleva, ancora una volta, profonde riflessioni sulla brutalità e le sfide dell’assistenza umanitaria in zone di conflitto. Mentre la Gaza Humanitarian Foundation conferma il loro stato, questa aggressione mette in luce la pericolosità di chi si dedica a portare aiuto in ambienti ostili. Questi episodi ci ricordano quanto sia difficile e cruciale proteggere chi lavora per il bene comune in territori segnati dalla violenza.

1.07 "I terroristi di Hamas hanno ferito due americani a un centro di distribuzione a Gaza: questo atto di violenza contro chi aiuta la popolazione a Gaza mette a nudo la depravazione". Lo afferma la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce, condannando quanto accaduto a due operatori umanitari statunitensi, feriti mentre distribuivano cibo nella Striscia. Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ha confermato che i due americani sono rimasti lievemente feriti per via dell'esplosione di granate lanciate sul sito. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - hamas - ferisce - volontari

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas - Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord della Striscia di Gaza a seguito di un attacco imminente contro Hamas.

Da Gaza a Londra, lasciando morte dietro di sé. Tiziana Roggio è l’unico medico volontario italiano che, nelle scorse tre settimane, ha vissuto e operato all’ospedale Nasser. Siciliana, 37 anni, chirurgo plastico al S. George’s hospital di Londra, è lei che ha op Vai su Facebook

Nuovi raid a Gaza: "70 morti". Netanyahu invierà negoziatori a Doha - Secondo una fonte del governo israeliano all'Afp, dopo il via libera di Hamas alla ripresa dei negoziati, Israele non ha ancora preso una decisione sui prossimi passi ... Lo riporta msn.com

Gaza, Hamas: pronti ad avviare subito negoziati sulla tregua. E chiede stop ad aiuti di Ghf - I dettagli della proposta delineano un accordo strutturato della durata di 60 giorni, sostenuto da garanzie internazionali fornite da Egitto, Qatar e Stati Uniti ... Scrive ilsole24ore.com