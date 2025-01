Formazioni confermate come prima vittoria casalinga del Town Hunt

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-30 20:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:L’Ipswich potrebbe superare il Leicester se riuscisse a trovare ladella stagione contro il Chelsea.Il Chelsea, che con unapotrebbe arrivare secondo nella classifica della Premier League, ha perso solo una volta nelle ultime 12 partite di campionato in trasferta.Eccosi presentano le squadre stasera:Notizie sulla squadra di IpswichChristian Walton parte in porta segnando un cambiamento importante per i lottatori con il ritorno del capitano Sam Morsy dalla squalifica.Nathan Broadhead e Wes Burns hanno l’opportunità di impressionare mentre Liam Delap sarà nuovamente in testa alla classifica.La tua città a Portman Road. #IPSCHE @NustoneUK pic.