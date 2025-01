Oasport.it - Calendario sport 2025: tutti gli eventi mese per mese. Attesa per Mondiali di atletica, nuoto e volley

Leggi su Oasport.it

Cari lettori di OA, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è che i dodici mesi all’orizzonte siano ricchi di soddisfazioni e che regalino grandi gioie. L’auspicio che rivolgiamo agli appassionati diè che ilci offra una serenità e che ci faccia emozionare. Inizia la stagione post-olimpica, quello che porta con sée/o Europei per la quasi totalità delle discipline, offrendo un piatto molto ricco e adatto ai gusti., ginnastica artistica e ritmica, tuffi,, palla, ciclismo, pallamano, canoa, canottaggio, tiri e molti altrisaranno al centro dell’attenzione con le rispettive rassegne iridate. Per quanto concerne le competizioni multiive ci sarà da divertirsi con i World Games (l’evento aperto alle discipline non olimpiche), le Universiadi (quelle Invernali saranno in Italia) e gli EYOF.