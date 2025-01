Lanazione.it - A Vicopisano la Befana arriva in fuoristrada, festa sia il 5 che il 6 gennaio 2025

(Pisa), 1- A, l’arrivo dellanon passa mai inosservato, e anche nella tradizione si rinnova in modo unico e spettacolare. Dimenticate la classica scopa: qui lain, grazie alla collaborazione e all’impegno dei volontari e delle volontarie delClub! Il programma del 6: Piazza Cavalca in. Il giorno dell’Epifania, 6, a partire dalle ore 17:00, lafarà il suo ingresso trionfale in Piazza Cavalca a bordo di un potente. Dopo essere scesa dal suo veicolo speciale, distribuirà dolci, calze e doni a tutti i bambini e le bambine presenti. L’atmosfera sarà resa ancora più magica da musiche natalizie, bomboloni caldi e un clima festoso che conquisterà grandi e piccini.