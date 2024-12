Anteprima24.it - Valle Telesina: a fuoco canna fumaria in un’abitazione, nessun ferito

Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio di unadiin. È accaduto ad Amorosi questa notte alle 2:30 circa. All’interno della casa erano presenti delle persone, ma per fortuna, non sono stati intossicati dal fumo perché i Vigili deldel distaccamento di Telese Terme hanno subito avuto ragione dell’incendio impedendo lo sprigionarsi delle esalazioni nocive. Altro intervento dei caschi rossi stanotte ma nel capoluogo a causa delle fiamme che hanno investito una vettura nel quartiere Pacevecchia. Da accertare le cause del rogo sviluppatosi intorno verso mezzanotte.L'articolo: ainproviene da Anteprima24.it.