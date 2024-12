Quotidiano.net - Tra dolore e consapevolezza. Morti nei cantieri e femminicidi . Questo anno ci ha cambiato

. Per la prima volta dopo tanto tempo, unche si chiude sa lasciarsi alle spalle una crescita che si annida anche nei capitoli peggiori della sua cronaca nera. Non che le notizie dio violenza possano avere in sé un – anche solo recondito – elemento di positività. Non c’è, non può esserci rovescio della medaglia di alcun tipo in una vita stroncata a 22 anni, a un passo dal traguardo della laurea, come quella di Giulia Cecchettin. Né nella morte truce di Giulia Tramontano, accoltellata al settimo mese di gravidanza dopo vari tentativi di avvelenamento andati male. Non ci sono bagliori di speranza nelle violenze sessuali di una baby gang o nella morte di un dicivenne in fuga dalla polizia nella notte buia di Corvetto, Milano, come Ramy Elgalm.