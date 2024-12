Mistermovie.it - Mister Movie | Serie TV Blade Runner 2099, Concluse le riprese della nuova serie Prime Video

Dopo sei mesi di intense lavorazioni in località come Praga e Belfast, letanto attesasono ufficialmente terminate. La notizia è stata confermata da, che ha però mantenuto il riserbo sulla data di uscita, anticipando solo che lasarà presto disponibile sulla piattaforma.Un futuro distopico e una trama avvincenteclass="wp-block-heading">Ambientata nella Los Angeles del, lasegue le vicende di Cora (interpretata da Hunter Schafer), una giovane donna costretta a vivere sotto molteplici identità per proteggere suo fratello. Per garantirgli un futuro migliore, Cora collabora con Olwen (interpretata da Michelle Yeoh), unaprossima alla finesua carriera. Insieme, le due protagoniste si trovano invischiate in una cospirazione che mette in pericolo una città già devastata dalla lotta per la sopravvivenza.