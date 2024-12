Liberoquotidiano.it - Milan, Coinceiçao si presenta: "Per me il tiki taka è metterla dentro"

Sergiosi èto come nuovo allenatore delin conferenza stampa. "E' un orgoglio e un piacere venire a lavorare in una squadra così enorme. Dobbiamo rispettare questi valori e lavorare tanto per dimostrare che siamo all'altezza", ha detto il tecnico portoghese che prende il posto sulla panchina rossonera dell'esonerato Paulo Fonseca. "Per me il calcio è semplice: c'è una porta dove fare gol e un'altra dove non prenderlo. Per me il calcio dominante è questo. Per me il", ha aggiunto. A fare gli onori di casa Zlatan Ibrahimovic che ha spiegato la decisione di esonerare Fonseca: "Non è riuscito ad avere continuità con i risultati e quando sei ili risultati sono fondamentali".