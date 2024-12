Ilfattoquotidiano.it - Mattarella ricorda Cecilia Sala: “Angoscia per la sua detenzione”. Ed elogia i giornalisti “che rischiano la vita per documentare la guerra”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel suo decimo discorso di fine anno, il presidente della Repubblica Sergio Matarella ha citato anche, la giornalista detenuta da oltre 10 giorni in Iran, eto il valore dell’informazionendo iimpegnati nei teatri di. “Interpreto – ha detto – l’di tutti per ladi. Le siamo vicini in attesa di rivederla al più presto in Italia”. E ha proseguito: “Tantilaperquel che accade nelle sciagurate guerre ai confini dell’Europa, in Medio Oriente e altrove. Spesso pagano a caro prezzo il servizio che rendono alla comunità”. Qui il video integrale dell’intervento del presidente della Repubblica L'articolo: “per la sua”. Ed“chelaperla” proviene da Il Fatto Quotidiano.