L’hinterland violento. Risse e aggressioni. Dai locali alla tramvia così colpisce il branco

FIRENZEL’omicidio di Maati Moubakir, ucciso in strada a 17 anni dopo una serata trascorsa in discoteca, forse da alcuni coetanei, non è purtroppo un caso isolato. A Campi – e più in generale nella Piana Fiorentina – negli ultimi tempi si sono verificati, scontri tra bande di ragazzini, spesso minorenni, e liti degenerate in tragedia. Episodi di una violenza inaudita che il più delle volte nascono per futili motivi. Come nel caso dell’aggressione accaduta a marzo 2023, sempre a Campi, sempre fuori da una discoteca. In quel caso forse uno sguardo di troppo ha acceso la miccia di quello che poi si è trasformato in un vero e proprio pestaggio da parte delai danni di un ragazzo di 17 anni. Questo è stato aggredito, fuori dal locale da ballo di Capalle, a calci e pugni, da un numero imprecisato di coetanei – descritti come stranieri – e si è salvato soltanto perché è riuscito a scappare nella vicina sede della Misericordia.