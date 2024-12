Lettera43.it - Le pagelle di fine 2024 dei capi di partito (e non solo)

Tra leader in forma smagliante – Giorgia Meloni, tutto sommato – e leader in forma smagliata – come Giuseppe Conte – la politica arriva alladi un anno densamente elettorale. In tutto il mondo, peraltro, nonin Italia. Ma qui ci interessa il nostro parco giochi istituzional-parlamentare. Sicché, ecco i migliori e i peggiori tradie membri di governo (ed ex come nel caso di Gennaro Sangiuliano travolto dal caso Boccia).Giorgia Meloni: 8Senza di lei e la sua trionfante retorica del complotto, il destra-centro si sarebbe già sfarinato. È infatti la presidente del Consiglio nonché leader di Fratelli d’Italia l’unico vero collante della maggioranza. In molti ripetono che spicca rispetto al resto della compagine governativa, compresi i ministri del suo. Il che è vero ma è anche un problema, perché la classe dirigente di Fratelli d’Italia l’ha selezionata lei, Giorgia Meloni.