Lapresse.it - Intesa Sanpaolo prima in Eurozona per capitalizzazione

Con il valore della chiusura di ieri, pari a 3,8630 euro,si colloca al primo posto tra le Banche dell’come valore di Borsa pari a 69 miliardi di euro superando Santander (67 miliardi di euro) e BNP Paribas (66 miliardi di euro). Inoltre,evidenzia un parametro “valore di Borsa/patrimonio” superiore a quello di colossi bancari europei come HSBC e UBS. Il valore di chiusura dell’ultima seduta dell’anno a piazza Affari conferma l’istituto primo inanche per total shareholder return (crescita del valore del titolo azionario sommata alla distribuzione di dividendi) nel corso degli ultimi 10 anni con un + 213% e ha registrato una crescita in borsa del 115% con un aumento delladi 40 miliardi di euro da gennaio 2014. I dividendi distribuiti in 10 anni sono stati pari a 31 miliardi di euro con un Cash Dividend Yield cumulato pari al 98%.