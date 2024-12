Inter-news.it - Inter-Atalanta, spettacolo in vista! I numeri degli attacchi – CdS

sono le due squadre che giocano il calcio migliore in Italia e non lo raccontano solo opinionisti o altri giornalisti. Lo raccontano soprattutto i, citati dal Corriere dello Sport. ASPETTATIVE –sono tra le migliori squadre d’Europa. Tra UEFA Champions League e campionato stanno vivendo una stagione quasi perfetta e sono in corsa su tutti i fronti. A Riyadh in Supercoppa Italiana arrivano in un momento di sole vittorie,vallato da una parte dal Bayer Leverkusen e dall’altra dalla Lazio nell’ultima giornata di Serie A. Le aspettative nei confronti della prima semifinale della competizione sono altissime, isono la più grande giustificazione.impressionanti in attacco!ATTACCO – L’ha il primo attacco della Serie A per gol segnati, che sono addirittura 45 in 17 partite.