Il video del falso generatore di energia gratuita e il complotto di Tesla

Un reel virale su Facebook mostra un piccolo motore che si attiva con l’avvicinarsi di due magneti, per poi arrestarsi quando si allontanano. La descrizione e il titolo delsuggeriscono che il magnetismo possa essere la chiave per ottenere “gratis”. Non è affatto così e la spiegazione è molto semplice.Per chi ha fretta:Il reel risulta fuorviante, in quanto lascia intendere che il motorino operi autonomamente grazie all’uso dei magneti, trascurando i fondamentali principi di conservazione dell’e della termodinamica.Ilalimenta così ilmito dell’, ingannando coloro che, per mancanza di conoscenza, non sono in grado di riconoscere l’infondatezza di tali affermazioni alla luce dei principi fisici consolidati.In realtà, si tratta di un comune motore a corrente continua alimentato da un cavo elettrico.