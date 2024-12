Thesocialpost.it - Grande Fratello, lite tra Helena e Ilaria, paura per gli altri concorrenti

Leggi su Thesocialpost.it

Caos alfuriosa nella notte tra dueNotte movimentata nella casa del, dove, subito dopo la puntata in diretta del 30 dicembre, si è verificata unafuriosa tra dueche ha sfiorato la rissa. L’atmosfera, già tesa durante le nomination, è precipitata nel cuore della notte, lasciando pubblico e coinquilini sotto shock. Frasi violente e atteggiamenti esasperati hanno caratterizzato l’episodio, scatenando un’ondata di reazioni sui social.La: un confronto esplosivoAl centro dello scontro c’è, una delle protagoniste più discusse del reality. L’origine dellarisalirebbe a commenti della brasiliana che hanno toccato temi delicati per una coinquilina, in particolare i suoi figli. Questo dettaglio ha scatenato la reazione furiosa di, che, già prima del confronto, aveva espresso il suo malessere davanti a Lorenzo e Jessica:“Di me può dire tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli, perché io la apro.