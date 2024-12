Ilfattoquotidiano.it - “A Natale picchiato e umiliato dalla polizia italiana”: la denuncia del calciatore Omeonga

Stephanebelga con un passato al Genoa, hato di esser stato vittima lo scorsodi un brutto episodio che ha deciso di documentare, in parte, pubblicando un video sul suo profilo Instagram. Il 28enne ha raccontato di esser stato costrettoa scendere forzatamente dall’aereo che da Roma Fiumicino lo avrebbe portato a Tel Aviv; una volta ammanettato, è stato buttato a terra e successivamente malmenato dagli agenti. Ildel Bnei Sakhnin (squadra israeliana) ha raccontato la sua versione dei fatti sui social network.Il centrocampista ex Avellino, Genoa e Pescara, tra le altre, ha scritto nel post su Instagram che dopo essere salito a bordo è stato avvertito da uno steward di un problema con i documenti. Per questa ragione non solo gli è stato chiesto di abbandonare l’aereo, ma le forze dell’ordine l’hanno costretto con la forza a scendere dal velivolo per poi ammanettarlo.