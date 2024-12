Pronosticipremium.com - Sildillia prende quota, Ratiu complicato: la Roma cerca l’esterno destro

E anche l’ultimo impegno di campo è andato, con lache si lascia alle spalle un 2024 tutto meno che tranquillo. Quattro allenatori diversi, risultati altalenanti e scelte alquanto discutibili hanno caratterizzato questi mesi giallorossi, con la speranza di maggior tranquillità da qui in avanti. Alle porte un gennaio di fuoco, che si aprirà con il derby della capitale, proseguirà con la chiusura del girone di Europa League e vedrà un calciomercato importante per il club, pronto a muoversi su diversi fronti.Se da un lato c’è la questione allenatore del futuro, con il sogno Ancelotti vivo, il presente vede unaindi un esterno, vera priorità insieme ad un attaccante che faccia da alternativa a Dovbyk. Da qualche giorno il nome di Andreiinfiamma il mercato, un classe 98? che non solo i giallorossi hanno messo sul proprio taccuino: il terzino del Rayo Vallecano piace anche a Leverkusen, Tottenham e ad un Barcellona che ha già avuto un contatto con gli agenti del calciatore (gli stessi di Pedri).