Samb Il sogno ha un nome | è bomber Sbaffo

si,no. Questo l’interrogativo che i tifosi dellasi pongono sui social dopo l‘incontro tra il Re Leone e il diesse Stefano De Angelis. In pochi credono nella casualità nonostante le dichiarazioni ufficiali. E i rumor che circolano in città, nonostante i dirigenti siano chiusi nel più classico e giusto silenzio, parlano già di un accordo raggiunto tra le parti. Anzi c’è pure chi dice che l’arrivo in rossoblù divenga ufficializzato dopo la trasferta di Recanati in programma il 12 gennaio. D’altro canto la società leopardiana ha dichiarato di non mettere i bastoni ad alcune trattative che riguardino l’attaccante di Porto Recanati. Si parla, poi, di un concreto interessamento dell’Atalanta per Lonardo che sul piatto della bilancia ha messo un conguaglio in denaro maggiore di quello del Como, con la possibilità per l’attaccante classe 2005 di restare un rossoblù fino al termine della stagione.