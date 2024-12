Bergamonews.it - Ritorno alla vittoria per Treviglio Brianza: il successo contro la Rucker vale l’accesso alle final four di Coppa Italia

Basket tornacon laSan Vendemiano. Con i due punti conquistati al PalaFacchetti nell’ultimo match del 2024 la formazione di Villa ha conquistatomatematicodiil prossimo marzo. I biancoverdi hanno sfoderato una eccellente prestazione di squadra e, con sei giocatori in doppia cifra, hanno schiantato la squadra veneta per 102-68.In avvio di match Villa propone un quintetto nuovo, con capitan Reati in quintetto insieme a Vecchiola, Alibegovi?, Sergio e Marciuš. Il coach dei veneti Aiello parte con Antelli, Gluditis, Cacace, Oxilia e Zacchigna.Dopo il primo canestro di Marciuš, lamette la testa avanti (2-3), ma sono le triple di Alibegovi? (3/6 dlunga) e Reati (4/5 dai 6,75) ad aprire il match.