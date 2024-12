Amica.it - Quando il cinema dà lezioni di vita: le 100 frasi più celebri dei film

Da «Il mio nome è Bond, James Bond» neidi 007 a «Idem», la laconica risposta di Patrick Swayze a Demi Moore in Ghost, non si contano lediche hanno fatto la storia del. Comiche, horror o d’amore, sono aforismi, battute e citazioni che, nel tempo, si sono trasformati in modi di dire, spesso utilizzati nelladi tutti i giorni anche in situazioni in cui manca il collegamento diretto alla pellicola originale. È questa, in fondo, la vera, grande, forza del: l’impatto sulla quotidianità. Nelle situazioni drammatiche ma anche in quelle comiche, in quelle romantiche come in quelle impreviste. Perchémancano le risposte, ecco che la memoriatografica va a ripescare quegli insegnamenti ricevuti davanti al grande schermo.