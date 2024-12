Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 7-6, 6-3 ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince e convince all’esordio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.13ha destato ottime sensazioni anche per la condizione fisica.è stato rapidissimo con i piedi, fattore fondamentale per il suo tennis. L’italiano è spesso riuscito a girarsi sul dritto per prendere in mano le iniziative.10.11chiude il match con l’89% dei punti vinti con la prima, entrata il 62% delle volte, ed il 74% con la seconda.è stato impeccabile nel secondo parziale in cui ha conquistato il 94% dei punti con la prima: l’unico scambio perso è stato il match point in cui a campo aperto ha sbagliato il dritto.10.09e constagionale.ha giocato un grandissimo match al servizio, senza mai avere cali di concentrazione. L’italiano ha fatto la differenza nel tie-break, deciso per un solo mini-break, e ad inizio secondo set in cui sulle ali dell’entusiasmo è riuscito a rispondere con costanza al servizio dell’avversario.