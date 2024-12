Metropolitanmagazine.it - Lazza, Max Pezzali, tra i principali concerti più attesi in Italia del mese di gennaio 2025

Affollatissimo il calendario diin, che dal primovedrà tantissimi artisti nostrani ed internazionali impegnati nelle più importanti venue indoor della penisola.In occasione del Capodarte, rassegna culturale che si estenderà sul territorio romano per tutto il 1, Rancore in uno speciale concerto per salutare il nuovo anno nel quartiere Casal Del Marmo. Il 3salirà sul palco dell‘Unipol Forum di Milano, Maxcon il quarto degli undici appuntamenti previsti nel capoluogo meneghino nel quale ci sarà spazio per cantare tutti i successi della sua carriera trentennale. La sera successiva (4/01), Mauro Pagani sarà all’Auditorium Parco Della Musica di Roma con uno speciale concerto incentrato su Creuza De Ma, album scritto con Fabrizio De Andrè pubblicato nel 1984.