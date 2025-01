Nuovouniverso.com - La mappa di Piri Reis: un’Antartide senza ghiaccio o un enigma cartografico?

Ladi, creata nel 1513 dall’ammiraglio e cartografo turco, continua a suscitare curiosità e dibattiti. Basata su fonti più antiche, questamostra una massa di terra che molti credono essere l’Antartide, rappresentata prima che fosse coperta dai ghiacci. È possibile che antichi cartografi abbiano navigato in un’epoca così remota da osservare il continente ancora libero dal? Oppure si tratta di una coincidenza o di un errore interpretativo?Ladi: un capolavoroLadi, conservata nel Palazzo Topkapi a Istanbul, è un capolavoro per l’epoca. Mostra dettagli accurati delle coste del Sud America, dell’Africa e dell’Europa. Tuttavia, ciò che ha attirato l’attenzione di storici e scienziati è una massa di terra raffigurata a sud del Sud America, che alcuni identificano come l’Antartide.