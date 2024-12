Sport.quotidiano.net - Ko con la Reggiana. Mantova, il palleggio non basta. E la classifica inizia a fare paura

Fallita la prova di maturità: ilil ritorno con una sconfitta al Martelli. E laallontana i sogni playoff della matricola biancorossa. Anzi: la zona calda si avvicina e la salvezza era e rimane l’obiettivo da raggiungere il prima possibile. La sfida con gli emiliani, che grazie al 2-0 superano anche ini virgiliani, mette in mostra sin dai primi minuti un copione ben preciso. I padroni di casa cercano digioco e mantengono maggiormente il possesso palla, ma non riescono a mordere e all’11esimo incappano nell’errore che spiana la strada ai granata. Un malinteso tra Aramu e Bani lancia a rete Sersanti (nella foto) che non sbaglia e trafigge Festa. Lo svantaggio subito a freddo non cambia più di tanto lo spirito di unche manovra a lungo, ma non riesce a minacciare Bardi e vanifica le azioni costruite prima ancora della conclusione.