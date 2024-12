Gamberorosso.it - Idee (e sorrisi) per Capodanno: dall'Hosteria del sorcio alla tavola del grande Mona (chef Tony, da Caorle)

“Allora, acosa fate?” Domanda ferale che comincia a farsi strada già dai primi giorni di dicembre. E se uscissimo? La scelta è ardua.C’è l’del, ritrovo periferico, con vista sul cimitero. Per l’occasione, ha sistemato una fila di lumini davanti all’ingresso, trafugati tra le tombe vicine. È assodato che qui la malavita ha un suo inespugnato quartier generale. A quanti raccontano d'aver visto tra queste ombre le fauci del mastino dei Baskerville, invece, non so se credere del tutto. Il menu è lo stesso degli altri giorni: tagliatelle al brasato, brasato con polenta, crostata di brasato. Ma prima di sedersi a, è previsto un brindisi collettivo, con il frizzantino della casa e tartine al brasato. Nel corso della serata, si potrà godere lo spettacolino della “SabinoBand”, che snocciolerà una play list di stornelli licenziosi in vernacolo locale, ritmati dal Sabino, virtuoso della pernacchia ascellare.