Bergamonews.it - “I Pro Vita contrari ed incompatibili ai valori del Consiglio delle Donne”

Leggi su Bergamonews.it

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da Eliana Como e Marco Frigerio che contestano l’ingresso dei Pronel. Egregio direttore.Negli ultimi giorni sono state pubblicate sulla stampa due lettere sulla vicenda dell’associazione Proe Famiglia, ammessa a nostro parere impropriamente neldi Bergamo.La prima chiamava in causa il concetto di democrazia secondo questo assunto: chiunque contesti la presenza dei Pronelnon avrebbe la patente di democratica perché negherebbe la partecipazione di qualcuno a qualcosa.Ma ilpossiede una Carta dei principi e deiche chi entra deve ovviamente accettare e di cui, in tutta evidenza, i Pronon condividono nemmeno le virgole.Per assurdo sarebbe come se CasaPound entrasse in un Comitato Antifascista.