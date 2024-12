Iltempo.it - Giuliacci: "Pioggia, freddo e neve", le previsioni da Capodanno all'Epifania

Leggi su Iltempo.it

Il meteo daall'e oltre, fino a 12 gennaio. A forniree tendenze per questo periodo di festa è il colonnello Mario, volto noto del tempo in tv e sul web. Ebbene, partiamo dall'elemento più atteso dell'inverno, la. Dal 2 al 7 gennaio si vedranno nevicate sulle Alpi e poi dal 10 al 12 sui rilievi del Centro Sud fino ad arrivare in Sicilia. Ma in questo periodo ci saranno anche. Tre le perturbazioni previste, spiega il colonnello in un video sul canale YouTube Meteo. Il 31 dicembre e il primo gennaio 2025 saranno caratterizzati da alta pressione, "bel tempo e gelate di notte e al mattino al centro nord", spiega il meteorologo. Tra il 2 e il 6 gennaio la prima perturbazione che porteràsul Levante Ligure e sulle regioni tirreniche, una seconda perturbazione tra il 6 e il 7 gennaio, con piogge su Emilia Romagna, Levante Ligure e regioni tirreniche, poi la terza tra il 9 e il 12 gennaio con le precipitazioni che interesseranno varie zone da nord a sud.