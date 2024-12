E’ morto a 100 anni Jimmy Carter ex presidente Il 9 gennaio lutto nazionale negli Usa

Leggi su Ilfaroonline.it

Plains, 30 diccmbre 2024 – Il 9sarà giornata diper gli Stati Uniti in onore dell’ex, deceduto ieri all’età di 100. Lo ha annunciato la Casa Bianca.Nello stesso giorno si terranno a Washington i funerali di Stato, come annunciato dalJoe Biden, che ha invitato l’intero popolo americano a rendere omaggio all’exieri, 29 dicembre, nella sua casa di Plains, Georgia. Eletto alla Casa Bianca nel 1976, era il più anzianodegli Stati Uniti vivente di tutti i tempi.aveva partecipato, sulla sedia a rotelle, attorniato da figli e nipoti e bisnipoti, ai funerali della moglie Rosalynn, morta a 96il 19 novembre 2023. Era stata una delle rare apparizioni pubbliche dell’allora 99enne ex, malato terminale di cancro, da quando, a febbraio dello stesso anno, aveva annunciato che si sarebbe sottoposto solo a cure palliative, ritirandosi nella sua casa di Plains, in Georgia.