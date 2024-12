Ilgiorno.it - Delpini apre il Giubileo in Diocesi: "Sia occasione di pace e perdono: un anno di grazia contro le tenebre"

"Ilè l’diper dire che lepossono essere vinte, che i peccati possono essere perdonati". Così l’arcivescovo Mariodal Duomo di Milano ha aperto ilnelladi Milano. Ad anticipare la cerimonia una processione dalla Basilica di Santo Stefano, con la croce lignea del Sinodo minore in testa, portata a turno da un rappresentante delle comunità dei migranti, accompagnati da canti e preghiere in tutte le lingue. "Dove sono le tue? Sono la rabbia della frustrazione, sono la cronaca dei fallimenti in amore, nella professione, nel desiderio deluso di essere stimato. Proprio per questo è aperto il, l’santo: per annunciare che con la nascita di Gesù la luce splende nelle", ha esordito l’arcivescovo durante l’omelia. Il pensiero è andato subito alle troppe guerre in corso nel mondo: "Perché i popoli si odiano e si uccidono? Perché il buon senso ha abbandonato quei potenti della terra che decidono che gli altri sono nemici?".