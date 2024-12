Quotidiano.net - Debolezza politica e fratture interne. Ora la teocrazia è un animale ferito

Nuovi fermenti sono avvertiti in Iran, all’indomani delle brucianti sconfitte patite dai suoi alleati in Libano (con lo smantellamento da parte di Israele dei vertici degli Hezbollah) e in Siria, con lo sfacelo del regime di Bashar Assad sotto la spinta delle milizie islamiche sunnite di Ahmed al-Shara (Abu Mohammad al-Julani). Mentre la leadership cerca di rielaborare laregionale e di calibrare quella interna, nuovi umori sono segnalati nella popolazione. È un momento di frattura, di transizione, in cui è ancora più rischioso venire coinvolti nelle logichedel regime, così come conferma il caso di Cecilia Sala. E anche l’intestazione di una strada a Teheran (la via Behistun) diventa adesso fonte di polemiche dopo che il municipio aveva deciso di dedicarla alla memoria del leader di Hamas a Gaza, Yahia Sinwar.