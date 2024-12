Napolipiu.com - “Voglio giocare, non importa la posizione”: Neres si prende il Napoli

L'esterno brasiliano, autore dell'assist vincente per Raspadori, ha parlato della sua posizione in campo e degli obiettivi del Napoli dopo la vittoria sui lagunari. Il Napoli conquista tre punti preziosi contro il Venezia grazie alla rete di Giacomo Raspadori su assist di David Neres, agganciando l'Atalanta in vetta alla classifica a quota 41 punti. Una vittoria che lascia i lagunari al penultimo posto, a due lunghezze dalla zona salvezza. L'esterno brasiliano, protagonista della sfida con l'assist decisivo, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita: "Posso giocare in entrambe le posizioni, ma la mia preferita è a destra. Alla fine però l'importante è giocare". Sulla corsa al vertice, Neres mantiene i piedi per terra: "Il campionato è lungo, sappiamo di dover migliorare partita dopo partita e andare avanti passo dopo passo".