Bergamonews.it - Unfold the Earth: inno al cambiamento e alla sostenibilità

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Una grande sfera domina piazza Matteotti, a pochi passi dal municipio. È impossibile non notarla: un globo diviso in due metà contrapposte. Da un lato, una superficie grigia e ruvida di cemento armato; dall’altro, un mosaico irregolare e colorato di frammenti di marmo. Un’opera d’arte che lancia un potente messaggio sulla trasformazione del nostro pianeta e invita a riflettere, perché anche il più piccolo pensiero può dar vita al.L’instzione, intitolata “the”, è firmata da Luca Schieppati e interpreta perfettamente il tema della metamorfosi, protagonista di questa edizione del Christmas Design. Una scultura che racconta die rinaturalizzazione. La sfera rappresenta il globo terrestre e la sua dualità esprime il contrasto tra due mondi: quello profondamente segnato dall’influenza umana, rappresentato dsuperficie in cemento, e quello incontaminato, simboleggiato dai frammenti di marmo.