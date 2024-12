Tblisimigliaia contro nuovo presidente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.30 Proteste a Tblisi, in Georgia, in vista dell'insediamento del, Mikheil Kavelachvili, la cui nomina è contestata dall'opposizione pro-Ue. Fuori il palazzo presidenziale si sono radunati almeno 2.000 manifestanti. Si attende il discorso dell'attuale, Salome Zurabishvili, che ha contestato la validità del voto, si è rifiutata di dimettersi e ha chiesto nuove elezioni. In piazza molte le bandiere dell'Unione europea, a sostegno di una rapida adesione della Georgia all'Europa.