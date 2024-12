Ilfattoquotidiano.it - Si chiude il primo quarto di secolo: del sogno di inizio millennio restano solo macerie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Marco BertoliniIldidel nuovosta per finire, mancaun altro anno. Un traguardo importante che fa nascere tutta una serie di riflessioni. Gli anni 2000 si erano aperti con grandi speranze, quasi immediatamente spente dallo sconvolgimento seguito all’attacco alle torri gemelle.La risposta militare occidentale e in particolar modo degli Usa, ai tempi unica superpotenza rimasta dopo il crollo dell’Unione Sovietica, ha portato a conseguenze nefaste per gli equilibri mondiali, aprendo le porte a quella che in molti considerano una sorta di terza guerra mondiale. Basti pensare a quanto sta accadendo in Ucraina, in Medio Oriente, a Taiwan, con conflitti e tensioni che si sono moltiplicati esponenzialmente e che sembrano non avere sbocchi positivi nel breve periodo.