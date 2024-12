Ritmi alti occasioni e polemiche | Milan-Roma finisce 1-1 Dybala risponde a Reijnders Pagelle e cronaca

Leggi su Sportface.it

si accontentano dell’1-1 a San Siro in un posticipo incandescente e ricco di. In un momento non semplice della stagione, Paulo Fonseca (espulso per proteste e a rischio esonero) e Claudio Ranieri muovono la classifica con un solo punto:a quota 27 (e una gara da recuperare),a 20. Continua il digiuno in trasferta dei giallorossi, che soffrono in avvio di gioco e subiscono la rete di, ma trovano la forza di pareggiare cone di sfiorare il vantaggio nel finale di gara. Ora il 2025 si apre col botto per le due squadre: ilvola a Riyadh per la semifinale di Supercoppa contro la Juventus (3 gennaio), mentre ladeve prepararsi per il derby del 5 gennaio contro la Lazio. Prima però, in casa rossonera, c’è da definire il futuro di Fonseca, per la prima volta concretamente a rischio esonero.