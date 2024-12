Ordine dei Giornalisti il conto alla rovescia è iniziato | elezioni confermate

Leggi su Ilfaroonline.it

Il capitolo delle manovre per rinviare ledel Consiglio Nazionale dell’deie dei consigli regionali sembra finalmente chiuso, e lo è senza i soliti compromessi che caratterizzano la politica delle proroghe. Il Decreto Milleproroghe è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale senza alcun emendamento che prevedesse un ulteriore slittamento delle. Una decisione che suona come una doccia fredda per chi, da tempo, si aggrappapoltrona.Le votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dell’deisi terranno regolarmente a marzo 2025. La prima convocazione è fissata per mercoledì 12 e giovedì 13 marzo dalle ore 10 alle ore 20, in modalità telematica, e domenica 16 marzo dalle ore 10 alle ore 18 per il voto in presenza. In caso di ballottaggio o mancato raggiungimento del quorum, sono già previsti ulteriori appuntamenti elettorali, con una struttura che garantisce la partecipazione degli aventi diritto in più occasioni.