Terribile incidente schianto contro un albero Federico muore a solo 25 anni

Federico Regni aveva solo 25 anni e davanti a sé un futuro ancora tutto da scrivere. Era all’alba, quando la sua auto, che viaggiava solitaria, ha perso il controllo. Un rumore sordo, l’urto contro un albero, e poi il silenzio interrotto solo dal suono lontano del vento tra i campi. Nessuno era lì per aiutarlo; nessuno per fermare il destino che lo aspettava quella mattina.I soccorritori, giunti rapidamente dopo la segnalazione, hanno potuto solo constatare l’inevitabile. “Non c’è stato nulla da fare,” hanno detto con tristezza gli operatori del 118. Una macchina capovolta in un campo ai margini della strada raccontava tutto. Federico era solo, e quella corsa senza ritorno ha lasciato dietro di sé dolore e sgomento.Era la strada Castrense, al quinto chilometro del tratto che collega Tuscania a Montalto di Castro nel viterbese, il teatro di questa ennesima tragedia della Tuscia. Thesocialpost.it - Terribile incidente, schianto contro un albero: Federico muore a solo 25 anni Leggi su Thesocialpost.it Regni aveva25e davanti a sé un futuro ancora tutto da scrivere. Era all’alba, quando la sua auto, che viaggiava solitaria, ha perso illlo. Un rumore sordo, l’urtoun, e poi il silenzio interrottodal suono lontano del vento tra i campi. Nessuno era lì per aiutarlo; nessuno per fermare il destino che lo aspettava quella mattina.I soccorritori, giunti rapidamente dopo la segnalazione, hanno potutoconstatare l’inevitabile. “Non c’è stato nulla da fare,” hanno detto con tristezza gli operatori del 118. Una macchina capovolta in un campo ai margini della strada raccontava tutto.era, e quella corsa senza ritorno ha lasciato dietro di sé dolore e sgomento.Era la strada Castrense, al quinto chilometro del tratto che collega Tuscania a Montalto di Castro nel viterbese, il teatro di questa ennesima tragedia della Tuscia.

