Padel, FIP Silver di Roma: trionfano gli spagnoli Barahona e Garcia.

Leggi su Ildenaro.it

, 13 apr. (askanews) – Finale di altissimo livello al Villa PamphiliClub per il FipMediolanumCup, tappa del circuito mondiale Cupra Fip Tour. A conquistare il titolo nel tabellone maschile sono stati gliJavier(n. 28 del ranking) e Javier(n. 33), teste di serie numero 1 e favoriti sin dall’inizio. I due top player – si legge in una nota – hanno battuto in finale la sorprendente coppia formata dal 16enne Juan “Coquito” Zamora e da Josè Sanchez, chiudendo il torneo senza cedere nemmeno un set. Dopo un primo parziale vinto 6-3,si erano portati avanti anche nel secondo, ma gli avversari hanno provato a reagire sotto la spinta del pubblico. Il 7-5 finale ha sigillato una vittoria netta e meritata. Per, il successo ha un sapore particolare: “Giocare qui è come essere in famiglia, visto che da quattro anni milito nel Villa Pamphili in Serie A”.