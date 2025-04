LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA Marquez domina Bagnaia rimonta ed è sul podio

DIRETTA LIVE19.52 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.19.50 La classifica aggiornata del Mondiale:1. Marc Marquez (Ducati) 1232. Alex Marquez (Ducati) 1053. Francesco Bagnaia (Ducati) 934. Franco Morbidelli (Ducati) 755. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 486. Johann Zarco (Honda) 367. Marco Bezzecchi (Aprilia) 318. Ai Ogura (Aprilia) 299. Fabio Quartararo (Yamaha) 2910. Maverick Viñales (KTM) 2611. Luca Marini (Honda) 2512. Pedro Acosta (KTM) 2313. Brad Binder (KTM) 2114. Enea Bastianini (KTM) 2015. Jack Miller (Yamaha) 1916. Fermin Aldeguer (Ducati) 1917. Alex Rins (Yamaha) 1318. Joan Mir (Honda) 1019. Raul Fernandez (Aprilia) 520. Augusto Fernandez (Yamaha) 321. Miguel Oliveira (Yamaha) 222.

